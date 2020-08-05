2020-08-05T12:40:57+03:00
Общество

В Самарской области возобновляют работу кинотеатры

Глава региона подписал соответствующее постановление 5 августа 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Есть условия - не более 50 человек в зрительном залеЕсть условия - не более 50 человек в зрительном залеФото: архив "КП"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в свое постановление от 30 июня, которое касается ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Этот документ разрешает кинотеатрам губернии возобновить свою работу.

- Кинотеатры (кинозалы) могут вернуться к работе, но при условии заполнения зрительного зала не более чем на 30%. При этом общее количество зрителей должно составлять не более 50 человек, - говорится в постановлении губернатора от 5 августа 2020 года.

Напомним, что в Самарской области вернулись к работе большинство торговых и спортивных организаций, даже заработали детские лагеря, но кинотеатрам до недавнего времени возобновлять свою работу не разрешали. В итоге их представители устроили флешмоб, попросив вновь открыть свои двери для зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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