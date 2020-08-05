В Самарской области возобновляют работу кинотеатры
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в свое постановление от 30 июня, которое касается ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Этот документ разрешает кинотеатрам губернии возобновить свою работу.
- Кинотеатры (кинозалы) могут вернуться к работе, но при условии заполнения зрительного зала не более чем на 30%. При этом общее количество зрителей должно составлять не более 50 человек, - говорится в постановлении губернатора от 5 августа 2020 года.
Напомним, что в Самарской области вернулись к работе большинство торговых и спортивных организаций, даже заработали детские лагеря, но кинотеатрам до недавнего времени возобновлять свою работу не разрешали. В итоге их представители устроили флешмоб, попросив вновь открыть свои двери для зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU