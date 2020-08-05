В Самарской области разрешили посещать кружки и досуговые организации

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:00:39+03:00

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Со среды, 5 августа, в Самарской области отменяют еще ряд «коронавирусных» ограничений. Так, в регионе открываются культурно-досуговые учреждения. Теперь самарцы снова смогут водить своих чад на различные кружки.

- Культурно-досуговым учреждениям разрешается проводить мероприятия на улице, но число участников не должно превышать 50 человек. Коллективы и кружки смогут заниматься в помещениях при условии, что там будут не более 10 участников, - рассказали в оперативном штабе региона. Такое постановление 5 августа 2020 года подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Также в оперштабе отметили, что решение об открытии этих учреждений будут принимать местные власти.

Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе разрешили открыться и кинотеатрам, но при условии, что в зрительном зале будут находиться не более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU