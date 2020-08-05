2020-08-05T13:30:12+03:00
Происшествия

Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом

Пьяный заезд по новому жилому району закончился для мужчины ДТП и двумя протоколами [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Иномарка вылетела с дороги и оказалась на крышеИномарка вылетела с дороги и оказалась на крышеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ДТП с «перевертышем» в одном из новых жилых районов на границе с Самарой. Напомним, во вторник, 4 августа, там вылетел с дороги и опрокинулся на крышу автомобиль такси. Как выяснилось, за рулем «Рено» был нетрезвый мужчина.

- Водителем оказался 36-летний местный житель. Он рассказал, что не работает в таксомоторной организации и что автомобиль ему не принадлежит. Полицейские заметили, что от мужчины исходит стойкий запах спиртного. Также у него была несвязная речь, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался. За это на него составили протокол, еще один ему выписали за нарушение правил расположения авто на проезжей части. Водитель не удержал машину на дороге, зацепил бордюрный камень внушительного размера, вырвал его и оказался практически в чистом поле, где иномарка и приземлилась на крышу.

Полицейские нашли собственника автомобиля. Вскоре он тоже приехал на место ДТП. Он рассказал, что машину передал водителю по знакомству на временное пользование. Теперь же после пьяного заезда иномарке нужен ремонт. В этой аварии пострадала только она.

Под Самарой легковушка вылетела с дороги и опрокинулась на крышу 4.08.2020.Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров разрешил самарцам развлекаться
Какие улицы перекроют из-за чемпионата России по велоспорту в Самаре
Стала известна причина пожара на Ново-Вокзальной в Самаре, где погибла 82-летняя женщина
ВТБ запускает новый формат офисов
Все старше 50 лет: кто стал жертвами коронавируса в Самарской области 5 августа
Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа
«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России
Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом
В Самарской области разрешили посещать кружки и досуговые организации
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Ветеран из Тольятти в 90 лет "набегал" на Кубок России
В Самарской области возобновляют работу кинотеатры
Время пути поезда из Самары в Санкт-Петербург сократили вдвое
В Самаре «продавец икры» оставил пенсионеров без 170 тысяч рублей и золота
Ураган в Самаре повалил большое дерево на бабушку, торговавшую вишней
В Самаре может пройти "гаражная амнистия"
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
Самарцам рассказали, какие экономические специальности актуальны сегодня
Рядом с Ж/Д вокзалом в Самаре автобус врезался в трамвай