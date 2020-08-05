Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:30:12+03:00

Иномарка вылетела с дороги и оказалась на крыше Фото: скриншот с видео

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Стали известны подробности ДТП с «перевертышем» в одном из новых жилых районов на границе с Самарой. Напомним, во вторник, 4 августа, там вылетел с дороги и опрокинулся на крышу автомобиль такси. Как выяснилось, за рулем «Рено» был нетрезвый мужчина.

- Водителем оказался 36-летний местный житель. Он рассказал, что не работает в таксомоторной организации и что автомобиль ему не принадлежит. Полицейские заметили, что от мужчины исходит стойкий запах спиртного. Также у него была несвязная речь, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался. За это на него составили протокол, еще один ему выписали за нарушение правил расположения авто на проезжей части. Водитель не удержал машину на дороге, зацепил бордюрный камень внушительного размера, вырвал его и оказался практически в чистом поле, где иномарка и приземлилась на крышу.

Полицейские нашли собственника автомобиля. Вскоре он тоже приехал на место ДТП. Он рассказал, что машину передал водителю по знакомству на временное пользование. Теперь же после пьяного заезда иномарке нужен ремонт. В этой аварии пострадала только она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/794533" frameborder="0"></iframe> Под Самарой легковушка вылетела с дороги и опрокинулась на крышу 4.08.2020.Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU