2020-08-05T13:42:00+03:00
Спорт

«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России

Самарцы примут омский «Иртыш», тольяттинцы – «Чертаново»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Время начала встреч и стадионы определят позже.Время начала встреч и стадионы определят позже.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Российском футбольном союзе прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России по футболу, с этой стадии в турнире стартуют клубы ФНЛ. «Крылья Советов» сыграют с омским «Иртышом», а тольяттинский «Акрон» встретится с московским «Чертаново». Матчи пройдут 26 августа. Время начала встреч и стадионы определят позже.

Напомним, сегодня, 5 августа, в Кубке России стартует другая тольяттинская команда - «Лада». В 1/256 финала турнира «автозаводцы» сыграют с «Волной» из Нижегородской области. Победитель этой пары встретиться с ульяновской «Волгой».

Далее команды из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ разделят на группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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