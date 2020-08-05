«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России
В Российском футбольном союзе прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России по футболу, с этой стадии в турнире стартуют клубы ФНЛ. «Крылья Советов» сыграют с омским «Иртышом», а тольяттинский «Акрон» встретится с московским «Чертаново». Матчи пройдут 26 августа. Время начала встреч и стадионы определят позже.
Напомним, сегодня, 5 августа, в Кубке России стартует другая тольяттинская команда - «Лада». В 1/256 финала турнира «автозаводцы» сыграют с «Волной» из Нижегородской области. Победитель этой пары встретиться с ульяновской «Волгой».
Далее команды из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ разделят на группы.
ИСТОЧНИК KP.RU