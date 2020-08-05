Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:46:01+03:00

По данным на 5 августа 2020 года в Самарской области выявили уже 7045 случаев заражения COVID-19

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Стало известно, где и как подхватили коронавирус еще 34 жителя Самарской области 5 августа 2020 года. По данным оперативного штаба региона, больше всего заболевших за последние сутки нашли в Самаре и Тольятти - 16 и 7 соответственно.

- Еще по двое больных выявили в Новокуйбышевске, Сызрани, Красноярском и Похвистневском районах, по одному - в Безенчукском, Исаклинском и Шигонском районах, - рассказали в оперштабе.

У большинства заболевших - 24 человека - ранее подозревали внебольничную пневмонию или ОРВИ. У них взяли тест на COVID-19, и он подтвердил наличие у них новой инфекции. 5 человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: по два в Новокуйбышевске и в Самаре и один в Исаклинском районе. У еще 5 пациентов никаких проявлений коронавируса не было. Его нашли при профилактическом обследовании.

Напомним, что всего в регионе выявили 7045 случаев заболевания COVID-19, 5280 человек уже выздоровели. К сожалению, выросло число погибших от коронавируса. Сейчас оно составляет 102 пациента. За последние сутки скончались пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU