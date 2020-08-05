2020-08-05T13:46:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа

По данным на 5 августа 2020 года в Самарской области выявили уже 7045 случаев заражения COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самара и Тольятти лидируют по числу выявленных зараженных коронавирусом за суткиСамара и Тольятти лидируют по числу выявленных зараженных коронавирусом за суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, где и как подхватили коронавирус еще 34 жителя Самарской области 5 августа 2020 года. По данным оперативного штаба региона, больше всего заболевших за последние сутки нашли в Самаре и Тольятти - 16 и 7 соответственно.

- Еще по двое больных выявили в Новокуйбышевске, Сызрани, Красноярском и Похвистневском районах, по одному - в Безенчукском, Исаклинском и Шигонском районах, - рассказали в оперштабе.

У большинства заболевших - 24 человека - ранее подозревали внебольничную пневмонию или ОРВИ. У них взяли тест на COVID-19, и он подтвердил наличие у них новой инфекции. 5 человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: по два в Новокуйбышевске и в Самаре и один в Исаклинском районе. У еще 5 пациентов никаких проявлений коронавируса не было. Его нашли при профилактическом обследовании.

Напомним, что всего в регионе выявили 7045 случаев заболевания COVID-19, 5280 человек уже выздоровели. К сожалению, выросло число погибших от коронавируса. Сейчас оно составляет 102 пациента. За последние сутки скончались пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров разрешил самарцам развлекаться
Какие улицы перекроют из-за чемпионата России по велоспорту в Самаре
Стала известна причина пожара на Ново-Вокзальной в Самаре, где погибла 82-летняя женщина
ВТБ запускает новый формат офисов
Все старше 50 лет: кто стал жертвами коронавируса в Самарской области 5 августа
Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа
«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России
Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом
В Самарской области разрешили посещать кружки и досуговые организации
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Ветеран из Тольятти в 90 лет "набегал" на Кубок России
В Самарской области возобновляют работу кинотеатры
Время пути поезда из Самары в Санкт-Петербург сократили вдвое
В Самаре «продавец икры» оставил пенсионеров без 170 тысяч рублей и золота
Ураган в Самаре повалил большое дерево на бабушку, торговавшую вишней
В Самаре может пройти "гаражная амнистия"
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
Самарцам рассказали, какие экономические специальности актуальны сегодня
Рядом с Ж/Д вокзалом в Самаре автобус врезался в трамвай