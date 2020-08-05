Все старше 50 лет: кто стал жертвами коронавируса в Самарской области 5 августа

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:01:15+03:00

За последние сутки в регионе скончались еще пять человек с COVID-19

Изменить размер текста: A A

В Самарской области увеличилось число пациентов, которые не смогли побороть коронавирус. По данным на 5 августа 2020 года в регионе скончались уже 102 человека с COVID-19. За последние сутки - сразу пять больных. Все они были старше 50 лет.

- Скончались трое мужчин и две женщины. Одному мужчине было 54 года, другому 79 лет, а третьему 81 год. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такая же болезнь была и у 80-летней пациентки. А у 67-летней женщины были проблемы с эндокринной системой, - рассказали в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что показатель смертности в Самарской области на 100 тысяч населения в три раза меньше, чем по стране, - 3,19 против 9,92. Коэффициент летальности в губернии - 1,45, в стране чуть выше - 1,67.

Напомним, что число зараженных в Самарской области перевалило за семь тысяч человек - 7045, но растет и количество выздоровевших пациентов. Всего в регионе побороли коронавирусную инфекцию уже 5280 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU