Какие улицы перекроют из-за чемпионата России по велоспорту в Самаре

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:56:14+03:00

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В Самаре на следующей неделе пройдет чемпионат России по велосипедному спорту. Из-за этого в городе перекроют несколько дорог и изменят схему движения автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 6:00 до 20:00 13 августа и с 8:00 до 17:00 14 августа нельзя будет проехать по следующим улицам: Арена 2018 от Проезда № 8 до Демократической; Проезду № 2; 2-ой Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7. На этих же участках улиц запретят парковаться с 20:00 12 августа до 17:00 14 августа.

С 7:00 14 августа до 22:00 16 августа будет закрыт проезд на площади имени В.В. Куйбышева. А с 6:00 до 18:00 16 августа - по Волжскому проспекту от Маяковского до Вилоновской; по Вилоновской от Куйбышева до Фрунзе: по Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича; по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской; по Чапаевской от Шостаковича до Вилоновской; по Вилоновской от Чапаевской до Молодогвардейской; по Молодогвардейской от Вилоновской до Невской; по Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от Полевой до Лесной; по Невской от Молодогвардейской до Циолковского; по Циолковского от Невской до Осипенко; по Осипенко от Циолковского до Лесной; по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой. С 18:00 15 августа до 18:00 16 августа на этих участках улиц также будут запрещены остановка и стоянка авто.

С 6:00 до 20:00 13 августа и с 8:00 до 17:00 14 августа по измененной схеме будет курсировать автобус № 45, а с 6:00 до 18:00 16 августа — автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

ИСТОЧНИК KP.RU