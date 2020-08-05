2020-08-05T15:04:57+03:00
Общество

Дмитрий Азаров разрешил самарцам развлекаться

В новом постановлении горожанам дают еще больше свободы: рассказываем все подробно
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жизнь в Самаре становится все лучшеЖизнь в Самаре становится все лучше
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Дмитрий Азаров подписал новое постановление, в котором самарцы получают еще больше пост-коронавирусных прав и свобод. В частности, случилось то, чего ждали уже давно - 6 августа открываются кинотеатры. Да, не полностью, работать будет только 30% мест и в зале не должно быть больше 50 человек. Но ведь теперь можно будет полюбоваться новыми картинами и для этого не придется ехать в соседнюю область! Настоящая свобода.

Также теперь можно жениться в присутствии большего количества гостей - не 10 человек, а столько, сколько вместит зал - 1 человек на 4 кв.м.

Также теперь можно проводить физкультурные мероприятия регионального и городского масштаба - хоть забеги, хоть соревнования лыжероллеров Главное требование - не больше 50 участников.

Театральные и концертные организации могут приступать к полноценным репетициям в том числе премьерных постановок.

Начинают работать кружки и культурно-досуговые мероприятия. В зданиях они могут собирать до 10 человек включительно, на открытом воздухе - до 50 человек.

Тем, кто вернулся с территории других стран, нужно сообщать о своем возвращении, но в обсерваторе больше сидеть не обязательно.

Однако, горожане хотят еще больше свободы. В частности, им бы хотелось, чтобы начали работать аттракционы, открылись детские сады. Пока что к этому показаний нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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