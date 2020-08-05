2020-08-05T15:23:32+03:00
Общество

«Роскосмос» опубликовал фото Самары с околоземной орбиты

Снимок исторической и центральной частей города сделал спутник КА «Канопус-В»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году Самаре присвоили звание "Город трудовой доблести"В этом году Самаре присвоили звание "Город трудовой доблести"Фото: Роскосмос.
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Самара попала в объектив спутника КА «Канопус-В», с которого обычно мониторят природные и техногенные ЧС в стране. Фотографией, которая была сделана с околоземной орбиты, в своей официальной группе в соцсети поделилась госкорпорация «Роскосмос». Таким образом Самару отметили за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

- В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Самаре (в прошлом — Куйбышев). Она внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы войны Куйбышев был запасной столицей, сюда эвакуировали крупные промышленные предприятия, театры, - говорится в группе «Роскосмоса».

На снимке можно увидеть историческую и центральную части Самары. Отметим, что столицу 63 региона уже не раз фотографировали из космоса. К примеру, самарский космонавт Олег Кононенко заснял ночной город, освещенный сотнями огней, а также стадион, построенный здесь к ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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