«Роскосмос» опубликовал фото Самары с околоземной орбиты
Самара попала в объектив спутника КА «Канопус-В», с которого обычно мониторят природные и техногенные ЧС в стране. Фотографией, которая была сделана с околоземной орбиты, в своей официальной группе в соцсети поделилась госкорпорация «Роскосмос». Таким образом Самару отметили за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
- В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Самаре (в прошлом — Куйбышев). Она внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы войны Куйбышев был запасной столицей, сюда эвакуировали крупные промышленные предприятия, театры, - говорится в группе «Роскосмоса».
На снимке можно увидеть историческую и центральную части Самары. Отметим, что столицу 63 региона уже не раз фотографировали из космоса. К примеру, самарский космонавт Олег Кононенко заснял ночной город, освещенный сотнями огней, а также стадион, построенный здесь к ЧМ-2018.
ИСТОЧНИК KP.RU