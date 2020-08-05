2020-08-05T15:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области приезжающих из-за рубежа больше не будут отправлять в обсерватор

Это следует из нового постановления губернатора региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В Самарской области смягчили правила для приезжающих из других странВ Самарской области смягчили правила для приезжающих из других странФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области изменили правила для тех, кто приезжает сюда из-за рубежа. Раньше прибывающие из других стран люди должны были не только сообщить о своем возвращении, но и отправиться в обсерватор на 14 дней, а их близкие, которые с ними проживают, - на домашний двухнедельный карантин. Такие ограничения, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса, действовали по постановлению губернатора Самарской области.

В среду, 5 августа, вышло новое постановление, в котором пункт об обязательной обсервации убрали. Однако, согласно документу, те самарцы, которые возвращаются в РФ из-за границы, все равно должны сообщать об этом по телефонам колл-центра: 8 (846) 307-77-77 и 8 (846) 225-70-82 в рабочее время и по телефонам Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи: 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно.

Отметим, что это постановление отменило и ряд других ограничений. К примеру, с сегодняшнего дня разрешили возобновить работу кинотеатрам, культурно-досуговым учреждениям и детским кружкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре не всех детей-инвалидов обеспечили питанием на удаленке
Матч «Крылья Советов» - «Балтика» в Самаре стал самым посещаемым в 1 туре ФНЛ
В Самаре под землю «ушел» самосвал
В Самаре из-за замены задвижек на Мичурина в нескольких домах отключат воду
В Самарской области приезжающих из-за рубежа больше не будут отправлять в обсерватор
«Роскосмос» опубликовал фото Самары с околоземной орбиты
Дмитрий Азаров разрешил самарцам развлекаться
Какие улицы перекроют из-за чемпионата России по велоспорту в Самаре
Стала известна причина пожара на Ново-Вокзальной в Самаре, где погибла 82-летняя женщина
ВТБ запускает новый формат офисов
Все старше 50 лет: кто стал жертвами коронавируса в Самарской области 5 августа
Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа
«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России
Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом
В Самарской области разрешили посещать кружки и досуговые организации
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Ветеран из Тольятти в 90 лет "набегал" на Кубок России
В Самарской области возобновляют работу кинотеатры
Время пути поезда из Самары в Санкт-Петербург сократили вдвое
В Самаре «продавец икры» оставил пенсионеров без 170 тысяч рублей и золота
Ураган в Самаре повалил большое дерево на бабушку, торговавшую вишней
В Самаре может пройти "гаражная амнистия"
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
Самарцам рассказали, какие экономические специальности актуальны сегодня
Рядом с Ж/Д вокзалом в Самаре автобус врезался в трамвай