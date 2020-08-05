В Самарской области приезжающих из-за рубежа больше не будут отправлять в обсерватор

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:44:29+03:00

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В Самарской области изменили правила для тех, кто приезжает сюда из-за рубежа. Раньше прибывающие из других стран люди должны были не только сообщить о своем возвращении, но и отправиться в обсерватор на 14 дней, а их близкие, которые с ними проживают, - на домашний двухнедельный карантин. Такие ограничения, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса, действовали по постановлению губернатора Самарской области.

В среду, 5 августа, вышло новое постановление, в котором пункт об обязательной обсервации убрали. Однако, согласно документу, те самарцы, которые возвращаются в РФ из-за границы, все равно должны сообщать об этом по телефонам колл-центра: 8 (846) 307-77-77 и 8 (846) 225-70-82 в рабочее время и по телефонам Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи: 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно.

Отметим, что это постановление отменило и ряд других ограничений. К примеру, с сегодняшнего дня разрешили возобновить работу кинотеатрам, культурно-досуговым учреждениям и детским кружкам.

ИСТОЧНИК KP.RU