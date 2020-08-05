2020-08-05T16:07:54+03:00
Общество

В Самаре из-за замены задвижек на Мичурина в нескольких домах отключат воду

Холодной воды не будет около суток
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для жителей, которые попадут под отключение, привезут бойлеры с питьевой водойДля жителей, которые попадут под отключение, привезут бойлеры с питьевой водойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре коммунальщики вновь займутся улицей Мичурина, где в июле прорвало трубу и затопило проезжую часть. В четверг, 6 августа, сотрудники «РКС-Самара проведут там на сетях холодного водоснабжения срочные работы по замене двух крупных задвижек диаметром 500 и 600 мм.

- В работе этих задвижек случился технологический сбой. Его необходимо срочно устранить, так как эти задвижки регулируют давление в сетях водоснабжения центральной части города, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

На время работ жители нескольких десятков домов останутся без холодной воды. Ее отключат с 10:00 6 августа до 8:00 7 августа по следующим адресам: ул. Первомайская, 36, 34; ул. Владимирская, 4; ул. Больничная, 14, 35, 33, 31, 39; ул. Мичурина, 52, 48, 98е, 98б/3, 38б/2, 98б/1, 98б, 98г, 98 з/1, 98в, 98а; ул. Клиническая, 17.

На пониженном давлении будут дома: ул. Полевая, 80, 65, 86, 88; ул. Больничная, 18; ул. Коммунистическая, 7; ул. Спортивная, 25, 29; ул. Арцыбушевская, 175, 167; ул. Аксакова, 3; ул. Никитинская, 26; ул. Мичурина, 8; ул. Первомайская, 26, 36; ул. Дачная, 27; Московское шоссе 110е.

Жителей всех этих домов обеспечат бойлерами с питьевой водой. Их установят на улице Мичурина, 98А и на улице Больничной, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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