2020-08-05T16:29:34+03:00
Общество

В Самаре под землю «ушел» самосвал

В неожиданно появившийся провал угодило переднее колесо большегруза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобиль провалился в районе пересечения Рабочей и Арцыбушевской / Фото: Самара lifeАвтомобиль провалился в районе пересечения Рабочей и Арцыбушевской / Фото: Самара lifeФото: vk.com
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Самарские дороги продолжают подстраивать «ловушки» автомобилистам. Нередко асфальт на проезжих частях города уходит под землю и утягивает за собой машины. Похожая ситуация сегодня, 5 августа, произошла в исторической части областной столицы. В районе пересечения улиц Рабочей и Арцыбушевской провалился самосвал.

- На этом участке идет ремонт теплотрассы. После укладки новых труб котлован засыпали песком и усердно целую неделю поливали водой, чтобы песок уплотнить. Вот только, видимо, что-то пошло не так, - пишут местные жители в соцсетях.

На снимке, который очевидцы опубликовали в одном из пабликов, видно, что под землю ушло переднее колесо грузовика. Водителю придется постараться, чтобы достать авто из этого провала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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