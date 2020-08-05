2020-08-05T17:01:50+03:00
Общество

Матч «Крылья Советов» - «Балтика» в Самаре стал самым посещаемым в 1 туре ФНЛ

Игру на стадионе «Самара Арена» пришили посмотреть более 4 тысяч зрителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Встреча "Крыльев Советов" с "Балтикой" 2 августа завершилась ничьейВстреча "Крыльев Советов" с "Балтикой" 2 августа завершилась ничьейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Матч между «Крыльями Советов» и «Балтикой», который прошел 2 августа на стадионе «Самара Арена», стал самым посещаемым в 1 туре ФНЛ 2020/21. Об этом сообщает портал ТурСтат.

- Игру в Самаре клубов «Крылья Советов» и «Балтика», которая завершилась со счетом 0:0, увидели 4 тысячи 137 зрителей, - говорится в сообщении.

В тройку лидеров вместе с Самарой вошли Нижний Новгород и Воронеж. Матч «Нижнего Новгорода» и «Томи» увидели 3 тысячи 277 зрителей, а на игру команд «Факел» и «Акрон» в Воронеже пришли посмотреть 2 тысячи 127 болельщиков.

Напомним, что после вылета самарцев из РПЛ их покинул главный тренер Андрей Талалаев. На этом посту его сменил Игорь Осинькин. Вчера, 4 августа, в клубе произошли и другие кадровые перестановки. В отставку отправили генерального директора «Крыльев» Виталия Шашкова, а также руководителя селекционного отдела, спортивного директора Геннадия Голубина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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