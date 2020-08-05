В Самаре не всех детей-инвалидов обеспечили питанием на удаленке

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:41:58+03:00

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В Самарской области мать ребенка-инвалида пожаловалась на то, что администрация школы не обеспечила двухразовым питанием ее ученика, получающего знания на дому. Это нарушает закон, гарантирующий данной категории детей государственную соподдержку.

С нарушениями разобралась городская прокуратура. Ее сотрудники выяснили, что бесплатное льготное питание должно предоставляться за счет федерального проекта. По результатам прокурорской проверки администрации и департаменту образования вынесли предписание, обязующее за счет средств бюджета обеспечить ребенку двухразовое питание, несмотря на то, что он учится на дому.

Питание должно быть бесплатным. Требование прокуратуры Ленинский районный суд удовлетворил, но в законную силу оно еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU