2020-08-05T17:41:58+03:00
Общество

В Самаре не всех детей-инвалидов обеспечили питанием на удаленке

Прокуратура разобралась в ситуации
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Не всех детей обеспечили льготным питаниемНе всех детей обеспечили льготным питанием
Изменить размер текста:

В Самарской области мать ребенка-инвалида пожаловалась на то, что администрация школы не обеспечила двухразовым питанием ее ученика, получающего знания на дому. Это нарушает закон, гарантирующий данной категории детей государственную соподдержку.

С нарушениями разобралась городская прокуратура. Ее сотрудники выяснили, что бесплатное льготное питание должно предоставляться за счет федерального проекта. По результатам прокурорской проверки администрации и департаменту образования вынесли предписание, обязующее за счет средств бюджета обеспечить ребенку двухразовое питание, несмотря на то, что он учится на дому.

Питание должно быть бесплатным. Требование прокуратуры Ленинский районный суд удовлетворил, но в законную силу оно еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре не всех детей-инвалидов обеспечили питанием на удаленке
Матч «Крылья Советов» - «Балтика» в Самаре стал самым посещаемым в 1 туре ФНЛ
В Самаре под землю «ушел» самосвал
В Самаре из-за замены задвижек на Мичурина в нескольких домах отключат воду
В Самарской области приезжающих из-за рубежа больше не будут отправлять в обсерватор
«Роскосмос» опубликовал фото Самары с околоземной орбиты
Дмитрий Азаров разрешил самарцам развлекаться
Какие улицы перекроют из-за чемпионата России по велоспорту в Самаре
Стала известна причина пожара на Ново-Вокзальной в Самаре, где погибла 82-летняя женщина
ВТБ запускает новый формат офисов
Все старше 50 лет: кто стал жертвами коронавируса в Самарской области 5 августа
Где и как заразились коронавирусом 34 жителя Самарской области 5 августа
«Крылья Советов» и «Акрон» узнали соперников по 1/64 финала Кубка России
Дали покататься по знакомству: водитель, опрокинувший иномарку под Самарой, оказался не таксистом
В Самарской области разрешили посещать кружки и досуговые организации
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Ветеран из Тольятти в 90 лет "набегал" на Кубок России
В Самарской области возобновляют работу кинотеатры
Время пути поезда из Самары в Санкт-Петербург сократили вдвое
В Самаре «продавец икры» оставил пенсионеров без 170 тысяч рублей и золота
Ураган в Самаре повалил большое дерево на бабушку, торговавшую вишней
В Самаре может пройти "гаражная амнистия"
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
Самарцам рассказали, какие экономические специальности актуальны сегодня
Рядом с Ж/Д вокзалом в Самаре автобус врезался в трамвай