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Самарцам рассказали, как долететь до Турции

Пересадочные рейсы будут организованы через аэропорт Ростова
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Жителям Самары не получится долететь до Турции напрямую

Жителям Самары не получится долететь до Турции напрямую

Жители Самары с 10 августа смогут долететь до Турции. Сделать это у них будет возможность с помощью пересадочного фидерного рейса через Ростов. Аэропорт Платов станет транспортным хабом. Именно отсюда разрешили вылеты за границу, также как из двух столичных городов.

- Пересадочные рейсы запланированы уже с 10 августа из нескольких регионов сразу, из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Сургута, Уфы и Тюмени, - отмечают в аэропортах России.

Уже с третьего августа из Ростова самолеты Боинг летают в Анталью, Бодрум, Даламан. Теперь с пересадкой, стыковочным рейсом, до курорта смогут добраться и самарцы. Для этого не придется выходить из аэропорта. Безопасность будет организована в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.