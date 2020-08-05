Самарцам рассказали, как долететь до Турции

Жителям Самары не получится долететь до Турции напрямую

Жители Самары с 10 августа смогут долететь до Турции. Сделать это у них будет возможность с помощью пересадочного фидерного рейса через Ростов. Аэропорт Платов станет транспортным хабом. Именно отсюда разрешили вылеты за границу, также как из двух столичных городов.

- Пересадочные рейсы запланированы уже с 10 августа из нескольких регионов сразу, из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Сургута, Уфы и Тюмени, - отмечают в аэропортах России.

Уже с третьего августа из Ростова самолеты Боинг летают в Анталью, Бодрум, Даламан. Теперь с пересадкой, стыковочным рейсом, до курорта смогут добраться и самарцы. Для этого не придется выходить из аэропорта. Безопасность будет организована в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.