В Самаре шесть выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов

В Самаре нашли стобалльников

В Самаре шесть выпускников сдали ЕГЭ сразу по двум предметам на 100 баллов. Это школьники Самары и Тольятти. Всего в регионе 126 стобалльников, больше всего абсолютныъ "пятерок" по химии - 21 выпускник показал лучший результат. Также в четверке математика, литература и информатика. Четыре человека набрали 100 баллов по истории, 11 по обществознанию. И только один выпускник показал лучший результат в экзамене по физике.

Всего в регионе 2094 золотых медалиста. Их с успехом поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В прошлом году отличников было меньше на 347 человек.

- Эта награда – признание ваших успехов в учебе, вашей активной жизненной позиции, таланта, навыков, компетенций. Это очень серьезный фундамент для успешного старта во взрослую жизнь. Медаль – не только память на всю жизнь. Надеюсь, она всегда будет вам хорошим стимулом и дальше достигать успехов в любом деле, за которое бы вы ни брались, - отметил губернатор в адрес ребят.

Как обычно глава региона рассказал ребятам о возможностях научной школы области и шансах на построение здесь головокружительной карьеры, чтобы выпускники оставались учиться и работать в Самарской области.