На строительство Дворца спорта в Самаре могут выделить дополнительное федеральное финансирование

Строительство Дворца спорта идет по графику. Фото: правительство Самарской области

На строительство Дворца спорта в Самаре могут быть выделены дополнительные средства как из региональной, так и из федеральной казны. Об этом в ходе выездного совещания на месте возведения спортивного объекта 5 августа заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это непростая задача в текущем году, поскольку бюджет понес очень серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы максимально выполнить работы уже в текущем году. Всем понятно, что Дворец спорта ждут не только жители Самары, но и всей области, - пояснил глава региона.

Сейчас строители уже завершили возведение монолитных конструкций будущего Дворца Спорта, завершили монтаж кровли и практически закрыли внутренний контур здания. Частично установлено оборудование – например инженерные системы для заморозки льда. Они будут иметь шесть режимов – разные для официальных хоккейных игр, для тренировок, для занятий фигуристов и т.д..

- К зиме мы собираемся подать в здание отопление и вплотную заняться внутренними и отделочными работами, - рассказал гендиректор компании «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко.

Напомним, новый Дворец спорта рассчитан на прием пяти тысяч зрителей. Здесь будут не только ледовые арены, но и легкоатлетические залы, арена для керлинга и большие конференц-залы. Кстати, строители предусмотрели в этих конференц-залах большие панорамные окна с видами на Волгу.