Этажность спорной новостройки в Иверском монастыре будет снижена

Глава региона пообещал, что панорамный вид с обзорной площадки будет сохранен. Фото: соцсети

Этажность спорной новостройки нового сестринского корпуса в Иверском монастыре будет снижена. Об этом написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в соцсети.

- На встрече с Владыкой Сергием договорились, что любимый жителями вид сохраним, и этажность сестринского корпуса Иверского монастыря будет снижена, - сообщил самарцам глава региона.

Напомним, тревогу из-за строительства трехэтажного сестринского корпуса на территории Иверского монастыря подняли градозащитники. Председатель совета Самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова опубликовала петицию с просьбой остановить строительство здания, которое грозило навсегда изменить панорамный вид с обзорной площадки около Драмтеатра и нарушить сложившуюся архитектурную композицию Жигулевского пивзавода. К счастью, опасения градозащитников были услышаны.