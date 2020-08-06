Самолеты Самара - Оренбург полетят с 6 августа

Из Самары самолеты полетят в Оренбург

Регулярное авиасообщение Самара - Оренбург открывается с шестого августа. Выполнять рейсы на самолетах SuperJet, вместимостью в 100 мест, будет компания ИрАэро. Сейчас самолеты между городами не летают.

- Рейсы на самолетах SuperJet 100 вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться на регулярной основе в августе по четвергам. Время в пути составит 50 минут, - отметили в авиакомпании.

До этого регулярные рейсы между областными столицами соседних регионов не выполнялись. Из Самары в Оренбург можно было доехать на поезде или на автобусе/машине. Это занимало до половины суток. Пока неизвестно, будут ли рейсы пользоваться популярностью. Возможно, на их основе будут формироваться некие пересадочные маршруты.

Также в маршрутной карте компании появились рейсы в Симферополь и Новый Уренгой.