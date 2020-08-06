МФК «Динамо-Самара» обыграл «Тюмень» в третьем матче четвертьфинала ЧР

Четвертый матч серии пройдет сегодня, 6 августа. Фото: МФК «Динамо-Самара».

«Динамо-Самара» вернуло интригу в четвертьфинальное противостояние с «Тюменью» в чемпионате России по мини-футболу. В третьем матче серии, который проходил в Москве, волжане обыграли сибиряков 6:4. По дублю в составе «Динамо» забили Саносян и Хромых, еще по голу на свой счет записали Исламов и Потехин. Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Тюмени».

- Два тайма в исполнении нашей команды получились совершенно разными по качеству футбола, - приводит слова главного тренера «Динамо-Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба. - Первый тайм не испортил даже пропущенный гол. Пропустили, но быстро вернулись в игру, забили красивые мячи и владели инициативой. Что произошло во второй половине встречи - непонятно. Преимущество было солидным и требовалось только его сохранить. Но сыграть по счету нам не удалось, и только солидный голевой задел, созданный нами до перерыва, позволил команде одержать победу.

Четвертый матч серии пройдет сегодня, 6 августа, также в Москве. Начало встречи – в 20.00 по самарскому времени.