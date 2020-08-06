В Самаре ищут злоумышленника, который спилил дуб стоимостью 730 тысяч рублей

Дело завели по статье «Незаконная рубка лесных насаждений с причинением ущерба в особо крупном размере». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре правоохранители ищут злоумышленника, который спилил дуб на Красноглинском шоссе в поселке Мехзавод. Экспертиза оценила ущерб за спиленное дерево в 730 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки дерева, - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело завели по статье «Незаконная рубка лесных насаждений с причинением ущерба в особо крупном размере». Сейчас правоохранители проводят следственные действия – устанавливают все подробности произошедшего и ищут злоумышленника.