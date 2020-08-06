В Самаре перекрыли улицы Блюхера и Нагорную

На улицах Блюхера и Нагорной идут работы по техническому перевооружению теплотрассы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли движение по двум улицам – Блюхера и Нагорной. Проехать по первой нельзя будет с 6 по 17 августа, там перекрыт участок от улицы Карбышева до дома №25 по Блюхера. Проезд по второй закрыт с 6 по 20 августа на участке от 22 Партсъезда до Средне-Садовой, сообщает администрация Самары.

- На улицах Блюхера и Нагорной идут работы по техническому перевооружению теплотрассы. На первой ремонтируют 175 м, на второй – около 400 м труб, - говорится в сообщении.

Горожан просят с пониманием отнестись к ремонту, т.к. идет подготовка к отопительному сезону.