«Лада» крупно уступила «Волне» и выбыла из Кубка России по футболу

«Волна» на следующем этапе сыграет с «Волгой» из Ульяновска. Фото: ФК «Волна» (Нижегородская область).

«Лада» проиграла «Волне» из Нижегородской области в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 0:3. В составе гостей отличились Фролов, Храмов и Рудаков. Из-за этого поражения «Лада» завершила выступление в турнире на первом его этапе.

Напомним, в Кубке России примут участие еще две команды из Самарской области – «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Обе стартуют с 1/64 финала. Соперники уже известны – «Крылья» встретятся с омским «Иртышом», а «Акрон» - с «Чертаново».

«Лада» же сконцентрируется на чемпионате России. Ближайший матч ПФЛ тольяттинцы проведут дома 9 августа против пермской «Звезды».