В Самаре мужчина пытался продать арендованную квартиру

Под видом покупателей смотреть жилье пришли полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить жителя Челябинска. Мужчина пытался продать чужую квартиру на улице Ново-Садовой. Жилье челябинец снимал, используя чужой паспорт со своей фотографией, а квартиру продавал через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В это же время неустановленный следствием соучастник договорился с женщиной 1965 года рождения, ведущей асоциальный образ жизни, об участии в преступлении: предложил ей выступить при совершении сделки по отчуждению квартиры в роли продавца-собственника. Получив согласие, приобрел для соучастницы приличную одежду и паспорт гражданина РФ с ее фотографией на имя собственницы квартиры. Злоумышленники несколько раз подавали заявления в МФЦ, используя поддельный паспорт, и в итоге получили необходимые документы для совершения сделки купли-продажи квартиры, - рассказали в полиции.

За работу женщина получила 400 рублей. Заплатить больше злоумышленники обещали после продажи квартиры. Однако сделать это не удалось. Под видом покупателей смотреть жилье пришли полицейские. Теперь всем злоумышленникам придется отвечать перед законом.