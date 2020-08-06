Компания школьников устроила гонки с полицией в Тольятти

Теперь отвечать за поездку своих детей по автограду буду их родители. Фото: скриншот с видео

В Тольятти полицейские устроили погоню за компанией подростков. Произошло все в районе пяти часов утра 28 июля на Южном шоссе. Инспекторы ГИБДД попытались остановить вазовскую «девятку» за нарушение ПДД, однако водитель ударил по газам. Оказалось, что за рулем был 15-летний школьник, с ним в салоне были еще трое его друзей.

- Со слов подростка, он с друзьями выехал из села Тимофеевка Ставропольского района и решил покататься по Тольятти, - отметили в ГИБДД Тольятти.

Остановился малолетний водитель только после того, как инспектор ГИБДД пригрозил, что будет стрелять. Теперь отвечать за поездку своих детей по автограду будут их родители.