В пожаре в Самарской области погибли два пенсионера

Пожар охватил площадь в 90 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Сергеевка Самарской области ночью на четверг, 6 августа, вспыхнул крупный пожар. Пламя охватило частный дом и надворные постройки на улице Песчаной. В пожаре погибши два пенсионера – 86-летний мужчина и 88-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожар охватил площадь в 90 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3.50. Локализовать огонь удалось в 5.05, а ликвидировать в 5.40, - говорится в сообщении.

Причины пожара будут выяснять специалисты.