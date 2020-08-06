Самарский участник кадрового проекта «ПолитСтартап» встретился с Дмитрием Медведевым

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообщался с начинающими политиками

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообщался с начинающими политиками. Встреча была посвящена предстоящему единому дню голосования. Также в ходе нее молодые кандидаты, которые представят партию на выборах в регионах страны, внесли свои предложения. Касались они самых разных сфер: медицины, образования, экологии.

Так, на встрече было предложено создать проект по массовому развитию у детей цифровых навыков, сформировать федеральный донорский банк, создать всероссийскую организацию, которая занималась бы вопросами экологии, и т. д. Часть этих инициатив, возможно, войдут в программу «Единой России» на выборах в Госдуму.

К слову, на встрече с Дмитрием Медведевым побывал и молодой предприниматель из Самары Илья Шевцов. Он стал участником кадрового проекта «ПолитСтартап».

- Даже получилось высказаться... Важный, полезный и очень волнительный разговор вышел. Я поднял такую интересную тему, как лоббизм в России, и то, что фактически он существует, но до сих пор законодательно не закреплен и, соответственно, никак не регулируется, - поделился впечатлениями Илья Шевцов.