Названо число заболевших коронавирусом 6 августа в Самарской области и оно выше прежнего

Врачи продолжают выявлять больных с COVID

Число заболевших коронавирусом в Самарской области 6 августа 2020 года достигло 7089 человек. За сутки прибавилось 44 пациента, у которых был подтвержден "коронавирусный" диагноз в регионе. Эта цифра больше, чем за предыдущие 24 часа, но в целом она находится в пределах статистики за последние несколько недель. Взрывного роста давно в регионе не происходит и это очень хорошо.

К сожалению, также была зафиксирована одна смерть. Позже оперативный штаб расскажет, кто скончался от коронавируса или сопутствующих болезней в этот раз. Напомним что большая часть жертв - старше шестидесяти лет. Но есть и более молодые жертвы, некоторые из которых даже не были ничем больны. Самые молодые пациенты - 29-34 лет.

Выздоровели больше половины всех участников, скончались уже более 100 человек. Всего в стране за сутки заболели 5267 в 85 регионах. 26% заболевших не имели никаких клинических проявлений.