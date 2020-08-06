«Крылья Советов» и «Динамо-Самара» проиграли свои матчи в 10 туре ЧР по пляжному футболу

Сегодня, 6 августа, в рамках 11 тура чемпионата страны «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Крылья» сыграют с «Локомотивом». Фото: ПФК «Динамо-Самара»

«Крылья Советов» и «Динамо-Самара» не смогли набрать очков в матчах 10 тура чемпионата России по пляжному футболу, который в эти дни проходит в Москве. Первые уступили ЦСКА 2:3, вторые проиграли «Локомотиву» 3:8.

В составе «Крыльев» голами отметились Андрей Решетнев и Станислав Федорив, а в составе «Динамо» - Алексей Крутиков, Игорь Житецкий и Иван Константинов.

После 10 туров «динамовцы» идут на шестом месте в турнирной таблице российской Суперлиги, а «Крылья» - на восьмой (последней) строчке. Сегодня, 6 августа, в рамках 11 тура первые встретятся со «Спартаком», а вторые – с «Локомотивом».