В Самаре водитель без прав на «БМВ» спровоцировал аварию, в которой пострадал младенец

Полиция проводит проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре днем в среду, 5 августа, произошло ДТП, в котором пострадала полугодовалая девочка. На улице Краснодонской в Промышленном районе столкнулись «БМВ» и «Рено Аркана», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- 29-летний водитель «БМВ» без права управления транспортным средством ехал в направлении улицы Юных Пионеров от улицы Свободы. На перекрестке с Вольской он, вопреки знаку, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Аркана», - уточнили в полиции.

В салоне второй иномарки и была полугодовалая девочка. Медики доставили ребенка в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.