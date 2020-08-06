6 августа в Самаре коронавирус убил совсем больного мужчину

Не всех удается спасти, защитить себя можно профилактикой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новой жертвой коронавируса стал 67-летний мужчина. У него было большое количество сопутствующих заболеваний - онкология, заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. К сожалению, именно таких пациентов действительно большинство - чаще всего в регионе умирают те, кто старше 60 лет и имеет другие болезни.

Всего на данный момент скончались 103 человека. Накануне стало известно о сразу трех скончавшихся мужчинах и двух женщинах. Пять человек, скончавшихся за один отчетный период, это пока рекорд для Самары.

Медики отмечают, что это неизбежно - инфекция уже давно присутствует в нашей жизни и, естественно, она будет убивать некоторых представителей популяции, тех, кто слабее всего. Кстати, в Самарской области среди жертв ковида есть и более молодые: 17 июня умер 29-летний мужчина, он переносил болячку очень тяжело. Есть среди жертв и две женщины 31 и 34 лет с эндокринными заболеваниями.

Всего в регионе выявлено за все время 7045 случаев заболевания коронавирусом. 5280 уже выздоровели.