В Самаре сообщили о перекрытии ул. Нагорной до 20 августа

Схема перекрытия улицы Нагорной

В Самаре с 6 до 20 августа для движения автомобилей будет перекрыта часть улицы Нагорной от 22 Партсъезда до Средне-Садовой. Это делают для технического перевооружения теплотрассы на улице. Для движения дорогу откроют в 8.00 20 августа.

Протяженность теплотрассы, нуждающейся в ремонте - около 400 метров. Она вошла в список из 15 теплосетевых объектов, запланированных к ремонту в текущем году. Также перекладку сделают еще на семи участках - это стало возможно после отнесения Самары к ценовому поясу теплоснабжения.

Горожан просят планировать маршруты следования и с вниманием и пониманием относиться к подготовке города к отопительному сезону.