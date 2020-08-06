В Самаре рассказали, кто и как заболел коронавирусом 6 августа

Враси пока не знают покоя

В оперативном штабе Самарской области рассказали, кто и как заболел коронавирусом в регионе 6 августа. Ранее стало известно, что неприятный диагноз поставили 44 новым пациентам. При этом 24 из них в Самаре - как всегда, большинство. 12 человек заболели в Тольятти. В остальных населенных пунктах случаи единичные. Так, по двое «ковидных» пациентов нашли в Новокуйбышевске, Исаклинском и Ставропольском районах. По одному пациенту Сергиевском и Хворостянском районах.

По-прежнему большая часть заболевших - это те, кто уже болел пневмонией и ОРВИ. У 17 человек не было никаких клинических проявлений болезни, они просто пришли на профосмотр. И лишь двое контактировали с теми, кто заболел ранее, - это в Самаре и в Исаклинском районе.

Всего в Самарской области с начала пандемии зафиксировали уже 7089 случаев заражения коронавирусом. 103 человека скончались, причем о смерти одного мужчины стало известно именно сегодня. А вот накануне умерли сразу пять человек.

Больше половины пациентов уже выздоровели - это 5344 человека.