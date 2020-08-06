Самарская мэрия объяснила, почему жители Куйбышевского района сидят без горячей воды

От сложившейся ситуации пострадали простые люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему часть жителей Куйбышевского района осталась без горячей воды. Как рассказали в самарской мэрии, в возникновении неприятной ситуации виновато банкротство компании – собственника котельной. Как выяснилось, 4 августа в Куйбышевском районе истек срок аренды бывшей котельной завода «Волгабурмаш». Вместе с ним прекратили действовать договоры на поставку газа, которые заключала с собственником котельной - компанией «Волгатеплоснаб» - «Самарская теплоэнергетическая компания».

- Оборудование было остановлено, поставки газа прекращены, - прокомментировали в мэрии. - В настоящее время в отношении компании «Волгатеплоснаб» проводится процедура банкротства, поэтому возможности самостоятельно обслуживать котельную у собственника нет – в последние 11 месяцев на правах аренды котельную обслуживала «СТЭК».

Из-за сложившейся ситуации страдают простые люди – часть домов в Куйбышевском районе осталась без горячей воды.

- Администрация Самары направила обращения в прокуратуру и ФАС, - отметили в мэрии.