Стало известно, чем заинтересовались финалисты конкурса по планировке территории вокруг «Самара Арены»

Сейчас территорию около стадиона облюбовали роллеры и велосипедисты Фото: Ольга НОВИКОВА

5 августа в Самару приехала международная команда урбанистов – финалисты открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории около стадиона «Самара Арена». Главной целью архитекторов стало личное знакомство с городом.

В конкурсе приняли участие 127 претендентов из 28 стран. В финал вышли четыре команды - архитектурные консорциумы «Дреес и Зоммер», IND architects, «КПМГ» и AURORA GROUP. «Дреес и Зоммер» базируется в Москве, Берлине и Кельне, известна разработками в области эко- и экономически эффективных зданий. IND architects (Москва, Амстердам, Самара, Лондон) – авторы планировки территории вокруг озера Кабан в Казани специализируются в том числе на развитии небольших территорий. AURORA GROUP (Париж, Лондон) делают ставку на «зеленое» строительство и экоэффективные технологии. В группе «КПМГ» (Милан, Москва, Самара) работают маститые архитекторы из Самары.

Приехавшие в Самару архитекторы интересовались у властей возможностью продления трамвайной ветки дальше «Самара Арены», археологическими объектами на прилегающей к стадиону территории, действующими в регионе налоговыми преференциями для малого и среднего бизнеса. Кроме того, будущих проектировщиков очень заинтересовала перспектива размещения около стадиона студенческого кампуса.

- Объект очень интересный, с колоссальными перспективами для развития. Мы знаем, что это самая высокая точка Самары, это экологически интересное место, где очень много зелени, - отметил менеджер проектной команды «Дреес и Зоммер» Георг Керн.

Финалисты должны сдать свои конкурсные предложения к 4 сентября 2020 года, а победителя конкурса жюри определит до конца сентября.