В Самаре на месте деревянных домов вырастут 82-метровые многоэтажки

Проект вызвал неоднозначную реакцию. Фото: Дума г.о.Самара

В Самаре на месте деревянных домов в границах улиц М. Тореза, Виноградной и переулка Футболистов в Советском районе могут вырасти 82-метровые многоэтажки. Об этом стало известно во время выездного заседания профильного комитета городской думы.

Сейчас на этом участке располагаются деревянные дома и сараи. Застройщик собирается расселить старые малоэтажные домики и заменить их 82-метровыми высотками. Но для этого ему нужно разрешение от горадминистрации – предлагаемый проект на 2 этажа выше разрешенной этажности. Кроме того, застройщик попросил у властей разрешения уменьшить число парковочных мест, сократив коэффициент машино-мест с 1 до 0,9 на каждую квартиру.

- Запрос на отклонение от предельных параметров связан с экономическими соображениями и желанием снизить цены на жилье для будущего покупателя, - объяснили строители.

Однако депутаты и чиновники отреагировали на это предложение застройщика без энтузиазма. Строителям посоветовали снизить этажность и расширить будущие парковки. Дескать, документы и разрешения на отклонения придется получать почти год, и экономике проекта это на пользу никак не пойдет. Кроме того, власти района посоветовали застройщику взять на санитарное содержание площадку пустыря около теплоподстанции и устроить недостающие парковки там.