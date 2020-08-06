Житель Самары выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей

На самарца свалилось неожиданное богатство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары выиграл в одну из лотерей более 9 миллионов рублей, хотя сам этого не ожидал. Об этом сообщили организаторы лотереи.

- Житель Самары приобрел билет лотереи в лотерейном супермаркете в среду, 5 августа. По итогам розыгрыша 191250-го тиража он стал лотерейным миллионером, - рассказали организаторы лотереи.

Первоначально размер выигранного самарцем суперприза составил 8 949 617 рублей. Но самарцу повезло и сумма увеличилась еще на 125 тыс рублей и превысила 9 миллионов рублей. Это случилось потому, что он сделал еще одну ставку и опять же угадал все числа. В первой части игрового поля билета счастливыми числами для него стали 8, 3, 11, 17, 10, 5, 20, 9, а во второй — число 2. Таким образом, его выигрыш увеличился еще на 150 000 рублей, а общая сумма его выигрыша составила 9 099 617 рублей.

Сейчас победителя ждут в лотерейном центре в Москве.