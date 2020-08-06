Сергей Пушкин проработал в СОКБ им.Середавина много лет. Фото: СОКБ

Стало известно, кто возглавит больницу им. В.Д. Середавина. Новым главным врачом СОКБ станет Сергей Пушкин. Ожидается, что к своим обязанностям он приступит уже в пятницу, 7 августа. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения. В больнице Середавина журналисту «КП-Самара» сообщили, что на утро назначено аппаратное совещание, и сотрудники ожидают, что на нем им представят нового главврача.

До настоящего времени Сергей Пушкин возглавлял самарскую городскую больницу № 8. Однако там он проработал немногим более года, а до этого много лет трудился в СОКБ. Сергей Пушкин – торакальный хирург, как и предыдущий главврач СОКБ им. Середавина Армен Бенян, который в июле возглавил министерство здравоохранения Самарской области. С 2009 года Сергей Пушкин является главным внештатным специалистом областного минздрава по торакальной хирургии, в 2000–2011 годах возглавлял отделение торакальной хирургии областной больницы, затем занимал должность заместителя главврача по хирургии.

Напомним, бывший главный врач СОКБ им. Середавина Армен Бенян возглавил министерство здравоохранения региона. Несколько недель обязанности главврача временно исполнял его заместитель Расим Шамсудинов.