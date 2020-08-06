Стало известно, когда закончат ремонт теплотрассы на ул.Физкультурной

Долгий ремонт доставил немало неудобств местным жителям. Фото: администрация г.о.Самара

Стало известно, когда в Самаре закончится ремонт теплотрассы на ул.Физкультурной. Благоустройство этого участка начнется не раньше 17 августа. Из-за ремонта коммунальщики перекрыли улицу на все лето, чем доставили немало неудобств местным жителям и посетителям расположенной в районе поликлиники.

Как сообщили в мэрии Самары, сейчас работы по перекладке теплотрассы здесь выполнены на 80%. Заканчивается монтаж трубопровода, близятся к завершению сварочные работы.

- По контракту мы обязаны 100% швов проверять рентгеном либо ультразвуком. Поэтому все работают очень тщательно, ведь в случае обнаружения дефектов придется переделывать. А на один шов уходит около 4 часов работы, - прокомментировал замдиректора строительной компании Илья Толярук.

Со следующей недели подрядчик приступит к перекрытию канала с трубами специальной гидроизоляцией. А к 17 августа коммунальщики собираются передать 90% трассы под благоустройство.