Губернатор поручил провести проверку в отношении чиновницы минстроя, которую обвиняют в захвате берега Волги в Самаре

История вызвала широкий резонанс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку в отношении сотрудницы министерства строительства региона Надежды Веховой. Горожане обвинили чиновницу в самоуправстве. Якобы она перекрыла проезд к Волге бетонными блоками.

- Губернатор Дмитрий Азаров поручил провести проверку в отношении сотрудницы регионального минстроя Надежды Веховой. Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что чиновница перегородила проход к Волге у своего дома в Самаре. По факту будет проведено разбирательство, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере департамента информационной политики Самарской области.

При этом у чиновницы на этот счет свое мнение – она уверяет, что ее травят из-за борьбы с незаконной переправой.