В МЧС назвали причину пожара в Самарской области, в котором погибли два пенсионера

Огонь полыхал на площади в 90 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ГУ МЧС России по Самарской области назвали причины пожара, который унес жизни двух пожилых людей – 88-летней женщины и 86-летнего мужчины. Случилось это в ночь на четверг, 6 августа, на улице Песчаной в деревне Сергеевка. Огонь вспыхнул из-за состояния проводки.

- Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Огонь полыхал на площади в 90 квадратных метров. Горели дом и постройки во дворе. Потушить пламя удалось только утром.

В МЧС просят жителей Самарской области быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.