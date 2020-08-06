Жителей Самарской области предупредили о грозе и очень сильном ветре

Грозу ждут местами по области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области. Днем в пятницу, 7 августа, местами по региону ждут грозу, также усилится северный ветер, сообщает Приволжское УГМС.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, что соответствует крепкому и очень крепкому ветру по шкале Бофорта. Что касается температуры воздуха, то в пятницу будет жарко. Столбики термометров будут показывать днем +28… +33. Ночью - +15… +20.

В выходные жара начнет спадать. В воскресенье днем воздух будет прогреваться до +22… +27, а в субботу до +19… +24.