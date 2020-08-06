В Сызрани проведут капитальный ремонт в Доме культуры «Авангард»

Здание "Авангарда" было построено в 60-х годах прошлого столетия / Фото: департамент информационной политики Фото: Twitter.com

Дом культуры «Авангард» в Сызрани ждет капитальный ремонт. Средства на проведение работ выделит завод «Тяжмаш». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор предприятия Андрей Трифонов договорились о начале финансирования со следующей недели. Об этом в твиттере сообщает департамент информационной политики региона.

- Уверен, совместными усилиями мы приведем в порядок Дом культуры «Авангард», - отметил глава региона и поблагодарил руководство завода за помощь в восстановлении ДК.

Напомним, что Дом культуры «Авангард» был построен в 1963 году. Здание возвели сотрудники Сызранского турбостроительного завода. Теперь ему требуется капитальный ремонт. «Тяжмаш» направит на проведение необходимых работ 25 млн рублей.