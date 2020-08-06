В Тольятти отмечают юбилей «Куйбышевгидростроя» и День строителя

В городе прошли торжественные мероприятия, где глава региона вручил ветеранам награды. Фото: правительство Самарской области.

В Тольятти в четверг, 6 августа, отмечают двойной праздник – День строителя и 70-летие «Куйбышевгидростроя», силами которого построили город и важные для страны промышленные объекты. Именно строители «Куйбышевгидростроя» возвели ВАЗ, Волжскую ГЭС, перенесли Ставрополь-на-Волге и построили Тольятти, химический комплекс и предприятия энергетики города.

- «Куйбышевгидрострой» - это управление строительства, благодаря которому новый Тольятти - город-красавец, которым гордится страна, появился на карте нашей Родины. Вы настоящие созидатели, вы настоящие творцы истории города, - обратился к ветеранам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Вы даете возможность людям гордиться прошлым и настоящим. Именно вы воспитываете новые поколения строителей, новые поколения созидателей, людей, которые знают, что «ломать - не строить», людей, которые своим трудом создают будущее города Тольятти, будущее Самарской области.

В городе прошли торжественные мероприятия, где глава региона вручил ветеранам награды. Кроме того, на главной площади Тольятти открылась интерактивная выставка-экскурсия с дополненной реальностью, посвященная истории «Куйбышевгидростроя» и города.