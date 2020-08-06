Из-за провала грунта в Самаре пустили в объезд автобусы

Автобусы временно будут ходить по улице Комсомольской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Пионерской провалился грунт. Из-за этого автобусы № 5д пустят по другому маршруту. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» в своем твиттере.

- В связи с провалом грунта на улице Пионерской автобусы № 5д при следовании со стороны Хлебной площади в сторону площади Революции поедут по улице Комсомольской. Будьте внимательны и осторожны, - обратились в компании к самарцам.

Провал асфальта в Самаре уже стал притчей во языцех. Горожане в шутку винят во всем дорожных червей, которые якобы проедают грунт. 5 августа, например, в районе пересечения улиц Рабочей и Арцыбушевской в областной столице под асфальт ушел самосвал. Местные жители, правда, говорят, что асфальт на этом месте еще положить не успели, там ремонтировали трубы и засыпали яму песком. В такую ловушку и угодил автомобиль.