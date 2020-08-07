Самарский физрук ответит за взятку в 15 тыс. рублей

Суд дал физруку условный срок

В Самаре преподавателя физкультуры в техникуме условно лишили свободы за страсть к деньгам. Мужчину признали виновным в подлоге и получении взятки. Оказалось, что Дмитрий Б. потребовал с 17 студентов 14 тысяч 600 рублей за получение зачета по физкультуре.

За деньги он был готов поставить в зачетках нужную запись и соглашался не смотреть, как и кто умеет лазить по канату и как студенты посещали занятия. Фактически никому зачеты сдавать не пришлось.

Дело рассмотрели в суде и назначили Дмитрию наказание - три года и один месяц условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает Следственный комитет региона, представители которого отмечают, что борьба с коррупцией - приоритетное направление работы ведомства.