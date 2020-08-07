Уже в субботу в Самаре откроют пляж с шезлонгами и зонтиками

Самара станет настоящим курортом

В Самаре уже в эту субботу, 8 августа, открывается первый частный пляж. Вернее, это будет некая выделенная зона с шезлонгами и зонтиками. Для Самары это не первая попытка создать комфортабельную зону для гостей пляжа. Ранее частный пляж был у «Кинапа», но потом по каким-то причинам его закрыли. Сейчас такую попытку предпринимает отель 7 Avenue Hotel&Spa. Пляжная зона будет выделена специально для гостей.

Открытие приурочено к старту первого тура «Открытая Самара». Гости приедут в наш город поездом, затем распределятся по двум программам: «Тур де Пляж» и «Поезд на Пленэр». Именно участники этого проекта, которые остановятся в пятизвездочном отеле, и станут первыми гостями оборудованного пляжа.

Стоит отметить, что есть и другие желающие сделать часть пляжей комфортабельными - чтобы этими удобствами могли пользоваться за деньги и сами самарцы. Но пока реализация таких задумок тормозится. Тем не менее власти города уверены, что за подобным развитием будущее.