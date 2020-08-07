Дмитрий Азаров решил разобраться с садиками в Самаре

Губернатор посоветовал детсадам быть внимательнее к людям

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил своим коллегам из министерства образования разобраться с детскими садиками. Выяснилось, что далеко не во всех из них детей принимают по справке с работы одного родителя.

- Министру поручил в течение суток ситуацию исправить и доложить, - отметил губернатор.

Также он напомнил, что ребенка обязаны принять в дежурную группу и в том случае, если родители нигде не работают и стоят на бирже труда. Также подобная льгота действует для тех, кто официально зарегистрирован как самозанятый.

Тех, кто столкнулся с несправедливостью, губернатор призвал писать в комментариях под его постом в инстаграме.