В Самарской области открылся уголок спортивного будущего

Торжественное открытие завершилось дружескими состязаниями.

В Самарской области, в селе Домашка Кинельского района, появился уголок спортивного будущего «Добрыня». Спортивная площадка появилась в селе благодаря региональной программе «СОдействие». Жители много сделали для того, чтобы в программу включили именно их район, так как они очень хотели обеспечить досуг своим детям.

«Мы очень переживали, что в силу экономической нестабильности из-за пандемии нам придется переносить реализацию этой программы на следующий год. Возможность сделать площадку сегодня я считаю хорошим знаком. Спортивное оборудование, покрытие, сама идея - все это с участием личных средств и труда уважаемых жителей. Конечно, хочется помогать таким начинаниям», - прокомментировал случившееся депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин. Он консультировал жителей и помогал им добиться благоприятного решения вопроса с площадкой.

Подарки гостей пришлись как нельзя кстати - торжественное открытие завершилось дружескими состязаниями.