В Самаре предпринимателям предложили безвозмездную субсидию на дезинфекцию от Covid

Предпринимателей поддержат

В Самарской области представители бизнеса и СОНКО могут получить безвозмездную субсидию от 15 000 руб. на дезинфекцию Covid-19. Для этого на сайте ФНС нужно подать заявку до 15 августа. Субсидия доступна следующим ОКВЭД:

— физкультурно-оздоровительная сфера (93, 96.04, 86.90.4) — гостиничный бизнес (55) — общественное питание (56) — предоставление бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты — 95, 96.01, 96.02) — дополнительное образование (85.41, 88.91).

Потратить средства можно единоразово на частичную компенсацию затрат на дезинфекцию Covid-19: закупку средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции.

Компании получат 15 тыс рублей и по 6500 на каждого работника, ИП - по 6500 на каждого работника и 15 тыс рублей на самого индивидуального предпринимателя, для ИП без работников только 15 тыс на самого предпринимателя.

Получить субсидию могут те, кто состоит в реестре МСП на 10 июня, не находится в процессе ликвидации, банкротства, не снят с учета в налоговом органе. На 1 июня не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учётом имеющейся переплаты) превышающей 3 000 руб.

Полная информация - на сайте mybiz63.ru в разделе «Актуальная информация об антикризисных мерах поддержки СМСП» → подраздел «Субсидии предпринимателям». И на сайте ФНС nalog.ru.

Задать вопросы можно на горячей линии

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